Juve | a centrocampo per due che partono | due innesti pronti ad arrivare!

(Di domenica 23 gennaio 2022) Come riportato da Tuttosport, con la cessione di Arthur, sempre più vicino all’Arsenal, il direttore Cherubini, starebbe cercando di acquistare Denis Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Denis Zakaria Inoltre, in caso di cessione anche di Aaron Ramsey, non sarebbe da escludere un possibile ritorno di Nicolò Rovella, in prestito al Genoa. VINCENZO BONIELLO

Per quanto riguarda i centrali, dunque, il tecnico bianconero ritroverà dall'inizio capitan Chiellini al posto di Rugani e al fianco di De Ligt, mentre ilsarà completato in mezzo dalla ...Non solo lo ricordo benissimo, ma so anche distinguere tra i meriti dellae la dannazione dei ... in ballottaggio con Florenzi, e Romagnoli) e uno a(Bennacer). Secondo, perché l'...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Juve, Cherubini attento a quello che succede in casa Genoa. Il dirigente bianconero prepara il doppio colpo La Juve lavora senza sosta sul ...Probabili formazioni Milan Juventus: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori nella partita valida per la 23^ giornata di Serie A.