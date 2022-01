I timori paralleli di Letta e Salvini convergono verso Casini (per ora) (Di domenica 23 gennaio 2022) Da un lato c'è Matteo Salvini, che la tentazione dell'azzardo la accarezza ancora, eccome, ma sa che il rischio è massimo. Dall'altro c'è Enrico Letta, che intercetta strane manovre nel mondo grillino, e prova a evitare che tutto precipiti, nel campo largo e indefinito del centrosinistra. E insomma sono paure parallele e convergenti, quelle dei due leader delle opposte fazioni, e che sembrano poter confluire sullo stesso nome: quello di Pier Ferdinando Casini. Non che sia tutto deciso, ovviamente, anzi. Di certo, per ora, c'è che Letta vuole provare a inchiodare Salvini e Meloni a quel "bisogno di unità" inserito nel comunicato del Cav. ieri pomeriggio, quello della rinuncia. E quindi di buon mattino si spende per organizzare a Montecitorio, nella Sala Berlinguer del gruppo del Pd, un vertice ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 23 gennaio 2022) Da un lato c'è Matteo, che la tentazione dell'azzardo la accarezza ancora, eccome, ma sa che il rischio è massimo. Dall'altro c'è Enrico, che intercetta strane manovre nel mondo grillino, e prova a evitare che tutto precipiti, nel campo largo e indefinito del centrosinistra. E insomma sono paure parallele e convergenti, quelle dei due leader delle opposte fazioni, e che sembrano poter confluire sullo stesso nome: quello di Pier Ferdinando. Non che sia tutto deciso, ovviamente, anzi. Di certo, per ora, c'è chevuole provare a inchiodaree Meloni a quel "bisogno di unità" inserito nel comunicato del Cav. ieri pomeriggio, quello della rinuncia. E quindi di buon mattino si spende per organizzare a Montecitorio, nella Sala Berlinguer del gruppo del Pd, un vertice ...

Advertising

ilfoglio_it : Salvini vorrebbe tentare la prova di forza, ma ha paura di non farcela. Letta non si fida del M5s. Come fare? La so… -

Ultime Notizie dalla rete : timori paralleli I timori paralleli di Letta e Salvini convergono verso Casini (per ora) Il capo della Lega medita la prova di forza, ma vede l'ombra di Draghi. Il segretario del Pd intercetta le strane manovre del M5s che potrebbe dire sì alla Casellati, e chiede a tutti i leader un ...

Matteo Montanari, segretario dei Comunisti, trovato morto in casa: aperta un'inchiesta ... poi attaccato da non pochi No Vax che hanno avanzato senza timori le cause della sua scomparsa. La ... anche se a un certo punto si allontanano, continuano comunque a marciare paralleli. La newsletter ...

I timori paralleli di Letta e Salvini convergono verso Casini (per ora) Il Foglio I timori paralleli di Letta e Salvini convergono verso Casini (per ora) Il capo della Lega medita la prova di forza, ma vede l'ombra di Draghi. Il segretario del Pd intercetta le strane manovre del M5s che potrebbe dire sì alla Casellati, e chiede a tutti i leader un inco ...

Avvio in calo per il future Eurostoxx 50, pesano i timori sui tassi Avvio in calo per il future Eurostoxx 50 che cede lo 0,61% a 4220 punti. Dopo un avvio d'ottava in decisa frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi ...

Il capo della Lega medita la prova di forza, ma vede l'ombra di Draghi. Il segretario del Pd intercetta le strane manovre del M5s che potrebbe dire sì alla Casellati, e chiede a tutti i leader un ...... poi attaccato da non pochi No Vax che hanno avanzato senzale cause della sua scomparsa. La ... anche se a un certo punto si allontanano, continuano comunque a marciare. La newsletter ...Il capo della Lega medita la prova di forza, ma vede l'ombra di Draghi. Il segretario del Pd intercetta le strane manovre del M5s che potrebbe dire sì alla Casellati, e chiede a tutti i leader un inco ...Avvio in calo per il future Eurostoxx 50 che cede lo 0,61% a 4220 punti. Dopo un avvio d'ottava in decisa frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi ...