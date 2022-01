(Di domenica 23 gennaio 2022)segna il suo primo gol con il Napoli, in occasionesfida con la Salernitana. Fatta revisione al Var. C’è stato bisogno dire fuorigioco e e tocco di mano di Elmas prima di dare il gol anella sfida con la Salernitana. Il difensore del Napoli ha sbloccato il derby grazie ad un tiro ad incrociare di sinistro. L’arbitro Pairetto però ha annullato immediatamente il gol per fuorigioco su indicazione dell’assistente. Il Var hato sia il fuorigioco, ma anche un tocco di mano inesistente di Elmas. Alla fine dopo un lungo check l’arbitro ha confermato il gol diche è stato festeggiato da tutta la, segnalegrande unione ma anche ...

Advertising

Luigi733690531 : RT @napolipiucom: Finalmente Juan Jesus: il Var controlla tutto, la reazione della squadra #juanjesus #NapoliSalernitana #ForzaNapoliSempr… - napolipiucom : Finalmente Juan Jesus: il Var controlla tutto, la reazione della squadra #juanjesus #NapoliSalernitana… - RaffoSarnataro : Pairetto ha provato a togliercelo, ma non ce l'ha fatta. Al sessantesimo tentativo, finalmente un gol di Juan Jesus… - AnnaSimo72 : E finalmente Juan Jesus sblocca la partita ???? #NapoliSalernitana #ForzaNapoliSempre ?? - mariaruggiero_ : E dopo 3445 goal di Juan Jesus annullati finalmente!!!! #ForzaNapoliSempre #NapoliSalernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente Juan

negativo, si parte per Napoli', ha scritto il difensore Gagliolo su Instagram. La ... Ospina tra i pali, difesa senza Koulibaly e composta da Di Lorenzo, Rrahmani,Jesus e Mario Rui. ...Vedremo come andranno le cose: èarrivato il momento che stavamo aspettando, mettiamoci ... La Guinea Equatoriale, con i gol di Ronan eEpitié, ha vinto soltanto nel giugno 2008 sulla ...Tante le mischie in area e al 18 Juan Jesus ne approfitta per portare in vantaggio il Napoli. Belec con un paio di interventi tiene a galla i suoi mentre dopo la mezz’ora una buona azione di Obi trova ...Juan Jesus segna il suo primo gol con il Napoli, in occasione della sfida con la Salernitana. Fatta revisione al Var.