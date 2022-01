(Di domenica 23 gennaio 2022) Il Presidente granata Urbanoha parlato al termine della sfida nella quale il suo Torino è stato beffato nel finale dal Sassuolo Non perde il buon umore Urbano, malgrado il beffardo pareggio subito dal Torino dopo una sfida nella quale ha saputo mettere sotto il Sassuolo a lungo. Ecco le sue parole all’uscita dallo stadio torinese: PARTITA – «ma ilgiocato una grande partita, colpendo due traverse e un palo. A volte quando la palla non entra può starci un risultato così». L'articolo proviene daNews 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Cairo: «Abbiamo dominato, ma il calcio è anche questo» #TorinoSassuolo - MCalcioNews : TMW - Torino, Cairo: 'Abbiamo dominato ma il calcio è anche questo' - GranataAndy : Urbano Cairo ha commentato la partita con le seguenti dichiarazioni: 'Abbiamo dominato, il calcio è anche questo, s… - Toro_News : ?? | POSTPARTITA Le dichiarazioni di #Cairo dopo il beffardo pareggio contro il #Sassuolo #TorinoSassuolo… - MarcoDirenzo5 : @IlTorinista A me preoccupa Cairo … nn che abbiamo pareggiato oggi ! -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo Abbiamo

Toro.it

L'ambulatorio di prevenzione senologica diriprenderà la sua attività il 26 gennaio nonostante la minaccia del Covid. Tutto questo grazie ... 'Negli ultimi due anniregistrato una ...... sia per il settore giovanile, sia per gli imminenti tornei internazionali,deciso di ... Conosco l'ambiente già da molti anni, essendo originario die avendo giocato nel settore giovanile. ...Non è stato particolarmente loquace Urbano Cairo con i cronisti presenti allo stadio GRande Torino, al termine del match contro il Sassuolo. "Abbiamo dominato ma il calcio ...Al termine del match Torino-Sassuolo, valido per la 23\^ giornata di Serie A, Urbano Cairo, intercettato dai giornalisti allo stadio Olimpico "Grande Torino", ha commentato breveme ...