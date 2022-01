Bollo auto, proroghe al termine: cosa c’è da sapere (Di domenica 23 gennaio 2022) Le agevolazioni che il governo ha introdotto nel 2020 non saranno per sempre. cosa riserva il 2022 Tra le misure a contrasto delle difficoltà economiche derivanti dall’epidemia Covid-19, il governo aveva messo in campo, a partire dal 2020, un pacchetto di misure a tutela degli automobilisti. Tra queste, alcune hanno riguardato il Bollo auto, come L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 23 gennaio 2022) Le agevolazioni che il governo ha introdotto nel 2020 non saranno per sempre.riserva il 2022 Tra le misure a contrasto delle difficoltà economiche derivanti dall’epidemia Covid-19, il governo aveva messo in campo, a partire dal 2020, un pacchetto di misure a tutela deglimobilisti. Tra queste, alcune hanno riguardato il, come L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ApportunityIt : Bollo Auto 2022: pagamento, esenzioni e agevolazioni! | Trend Online - AleDucaConte : @Tony82384768 Imu..canone rai...bollo auto...cosa sono????????????? - il_guspa : Meno male che ho letto la notizia del bollo auto che si puó pagare online anche per il friuli, ovviamente mi ero di… - scatto_da_fermo : Ho pagato il bollo dell'auto, viene conteggiato nelle tasse? - solomicky : RT @Silvy6701: I non vaccinati non fanno più parte della società, secondo Draghi. Però devono comunque pagare IRPEF, IRAP, IMU, IVA, tassa… -