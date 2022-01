Benedetta Rossi, le prime immagini dall’Ospedale sono un colpo al cuore per i fan: le sue condizioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) La gioia della food blogger è ben visibile anche se indossa la mascherina! Solo due giorni fa Benedetta Rossi aveva condiviso su Instagram una foto che la ritraeva con un tenero sorriso dal letto dell'ospedale: aveva voluto tranquillizzare i fan sul suo stato di salute. "L'intervento è riuscito" aveva scritto sui social accompagnando la foto che la ritraeva sul letto d'ospedale - "Io sto bene, ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento". Oggi, domenica 23 gennaio, ecco che Benedetta si mostra sorridente (anche se con la mascherina) mentre cammina per la prima volta dopo due giorni completamente immobile. "Dopo due giorni immobile, i primi passi dopo l'intervento. Per riprendermi completamente ci vorrà tempo e pazienza". Benedetta si è mostrata mentre stava camminando aiutata da un ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 24 gennaio 2022) La gioia della food blogger è ben visibile anche se indossa la mascherina! Solo due giorni faaveva condiviso su Instagram una foto che la ritraeva con un tenero sorriso dal letto dell'ospedale: aveva voluto tranquillizzare i fan sul suo stato di salute. "L'intervento è riuscito" aveva scritto sui social accompagnando la foto che la ritraeva sul letto d'ospedale - "Io sto bene, ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento". Oggi, domenica 23 gennaio, ecco chesi mostra sorridente (anche se con la mascherina) mentre cammina per la prima volta dopo due giorni completamente immobile. "Dopo due giorni immobile, i primi passi dopo l'intervento. Per riprendermi completamente ci vorrà tempo e pazienza".si è mostrata mentre stava camminando aiutata da un ...

fanpage : 'Eccomi finalmente in piedi…o quasi Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita.' Intervento… - jjbowerslaugh : benedetta anche in questa fiction da serena rossi che canta - LadyTremENDAH : Benedetta Rossi: “Bene ora facciamo il Pollo in Potacchio” Io: Potacchio? Mi suona familiare…ah già vero somiglia… - PausaCaff3 : Benedetta Rossi operata alla schiena i fan in ansia - moonckingjay : quando benedetta rossi termina il suo programma con “l’ho fatto in casa per voi” mia mamma risponde sempre “si però ?????? lo mangi tu ????????” -