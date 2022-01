Australian Open 2022, Rafael Nadal: “Contento di aver raggiunto i quarti di finale, voglio continuare a divertirmi” (Di domenica 23 gennaio 2022) Lo spagnolo Rafael Nadal continua nella sua corsa agli Australian Open 2022. Il n.5 del mondo ha sconfitto per 7-6 (14) 6-2 6-2 il francese Adrian Mannarino e ottenuto il pass ai quarti di finale. Un risultato significativo per Rafa, ricordando i problemi fisici avuti nel 2021 che l’hanno costretto a stare lontano dai campi per diversi mesi. Tutto però sembra essere stato messo alle spalle: Nadal appare tirato a lucido e il suo tennis è sempre quello che gli appassionati hanno ammirato. Un match non semplice, soprattutto per il rendimento di Mannarino nel primo set: “E’ stato molto emozionante, sono riuscito a portarlo a casa anche con un po’ di fortuna. Ho avuto le mie chance, come anche lui, ma alla fine è andata bene. Mannarino ha disputato un ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Lo spagnolocontinua nella sua corsa agli. Il n.5 del mondo ha sconfitto per 7-6 (14) 6-2 6-2 il francese Adrian Mannarino e ottenuto il pass aidi. Un risultato significativo per Rafa, ricordando i problemi fisici avuti nel 2021 che l’hanno costretto a stare lontano dai campi per diversi mesi. Tutto però sembra essere stato messo alle spalle:appare tirato a lucido e il suo tennis è sempre quello che gli appassionati hanno ammirato. Un match non semplice, soprattutto per il rendimento di Mannarino nel primo set: “E’ stato molto emozionante, sono riuscito a portarlo a casa anche con un po’ di fortuna. Ho avuto le mie chance, come anche lui, ma alla fine è andata bene. Mannarino ha disputato un ...

