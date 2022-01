Amici 21 | Rudy Zerbi elimina un’altra sua allieva | ecco di chi si tratta

(Di domenica 23 gennaio 2022) NELLA PUNTATA DEL 23 GENNAIOUNA SUADI CANTO:LA CLASSIFICA DI GERRY SCOTTI Nella puntata di21 andata in onda domenica 23 Gennaio su Canale 5, è uscita una delle allieve di canto del professore. LEGGI ANCHE21, anticipazioni del 23 Gennaio: ospiti speciali e classifica cantanti Ultimamente sono cambiate alcune dinamiche all’interno del programma televisivo. Infatti, come ogni settimana, i cantanti sono sottoposti ad una gara cover che viene giudicata da un ospite speciale. Nella puntata del 23 Gennaio, è stato il celebre Gerry Scotti a votare le esibizioni degli allievi e le allieve di canto. Fino ad una settimana fa, i cantanti che si sarebbero ...

Advertising

Maria46964638 : Quando Rudy inizia a parlare #Amici21 #amici - 361_magazine : - nadia_Difettosa : Rudy Zerbi dice alla Pettinelli che a lei fa comodo ascoltare le opinioni solo quando le fa comodo. Quando lui è il… - amici_fanpage09 : Rudy asfaltato #Amici21 - tweet_amici : io come Todaro quando Rudy osa aprire la bocca #Amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Rudy

2022 torna oggi con una nuova puntata, in onda oggi, 23 gennaio, con l'appuntamento ... Alessandra Celentano e Raimondo Todaro) e gli insegnanti di canto (Lorella Cuccarini,Zerbi e Anna ......live Rea è ultima in classifica e rischia l'eliminazione ma la palla passa aZerbi . Il suo insegnante, evidentemente, non ritiene che sia il caso di farle proseguire il suo percorso ad...Nella puntata di Amici 21 andata in onda domenica 23 Gennaio su Canale 5, è uscita una delle allieve di canto del professore Rudy Zerbi ...Tra i due professori ci sono scintille ogni settimana, stavolta ci è andato di mezzo Linus di Radio Deejay: l'illazione in puntata ...