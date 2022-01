Vangelo del giorno: Marco 3,20-21 – Audio e commento Papa Francesco (Di sabato 22 gennaio 2022) Lo spunto dal Vangelo di oggi 22 Gennaio 2022, Sabato: “Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare”. “Il nostro Dio è un Dio-che-viene. Viene ogni giorno a visitare il suo popolo, a visitare ogni uomo e donna che lo accoglie nella Parola, nei Sacramenti, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 22 gennaio 2022) Lo spunto daldi oggi 22 Gennaio 2022, Sabato: “Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare”. “Il nostro Dio è un Dio-che-viene. Viene ognia visitare il suo popolo, a visitare ogni uomo e donna che lo accoglie nella Parola, nei Sacramenti, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

