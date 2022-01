Silvestri: “Quanti morti per o con covid? Chiederlo non è negazionismo” (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Quattro tweet per parlare di contagi covid in Italia, vittime, bollettini e, soprattutto, porsi una domanda “interessante” chiedere. E cioè “Quanti dei >9K morti di covid comunicati nei ‘bollettini’ dal 1/12 ad oggi siano effettivamente morti PER questa infezione e non semplicemente CON essa”. A scriverli è il virologo Guido Silvestri, professore della Emory University, che avverte: “Porsi questa domanda – come fanno molti epidemiologi veri – non è negazionismo, ma volontà di capire cosa succede in questa nuova fase pandemica”. “In Italia – twitta Silvestri -, da 1/12, ci sono stati 4.5M nuovi casi di covid. Dal punto di vista statistico, una popolazione di questa grandezza produce, in condizioni base, cioè se ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Quattro tweet per parlare di contagiin Italia, vittime, bollettini e, soprattutto, porsi una domanda “interessante” chiedere. E cioè “dei >9Kdicomunicati nei ‘bollettini’ dal 1/12 ad oggi siano effettivamentePER questa infezione e non semplicemente CON essa”. A scriverli è il virologo Guido, professore della Emory University, che avverte: “Porsi questa domanda – come fanno molti epidemiologi veri – non è, ma volontà di capire cosa succede in questa nuova fase pandemica”. “In Italia – twitta-, da 1/12, ci sono stati 4.5M nuovi casi di. Dal punto di vista statistico, una popolazione di questa grandezza produce, in condizioni base, cioè se ...

Advertising

infoitestero : Silvestri: 'Quanti morti per o con covid? Chiederlo non è negazionismo' - StraNotizie : Silvestri: 'Quanti morti per o con covid? Chiederlo non è negazionismo' - gred_vet : RT @VirtualRaven: gliel'hanno detto a gatto silvestri quanti sono i casi di oggi? #teamstruzzi #covid19 - avantibionda : RT @VirtualRaven: gliel'hanno detto a gatto silvestri quanti sono i casi di oggi? #teamstruzzi #covid19 - Cecco1791 : RT @VirtualRaven: gliel'hanno detto a gatto silvestri quanti sono i casi di oggi? #teamstruzzi #covid19 -