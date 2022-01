Il Genoa non va oltre lo 0-0, l’Udinese strappa un pareggio (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo il successo del Verona contro il Bologna, continua il programma della 23esima giornata del campionato di Serie A. Alle 15 si sono affrontate due squadre in lotta per la salvezza, in campo Genoa e Udinese. Prima in panchina per Blessin, il giudizio può essere considerato positivo, ma la classifica può essere considerata molto pericolosa. Il Genoa è partito forte nel primo tempo sfiorando il gol con Yeboah, poche occasioni per l’Udinese. Al 55? un’altra grandissima occasione, ma Portanova sbaglia un tocco facile solo davanti al portiere. Un’altra chance per Yeboah, al 79? espulso Cambiaso. Nel finale proteste del Genoa per un calcio di rigore. Finisce 0-0. Genoa a 13, Udinese a 24. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo il successo del Verona contro il Bologna, continua il programma della 23esima giornata del campionato di Serie A. Alle 15 si sono affrontate due squadre in lotta per la salvezza, in campoe Udinese. Prima in panchina per Blessin, il giudizio può essere considerato positivo, ma la classifica può essere considerata molto pericolosa. Ilè partito forte nel primo tempo sfiorando il gol con Yeboah, poche occasioni per. Al 55? un’altra grandissima occasione, ma Portanova sbaglia un tocco facile solo davanti al portiere. Un’altra chance per Yeboah, al 79? espulso Cambiaso. Nel finale proteste delper un calcio di rigore. Finisce 0-0.a 13, Udinese a 24. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

FBiasin : #Shevchenko esonerato dal #Genoa. Contratto da 2 milioni netti fino al 2024 = 5 milioncini circa per due mesi di l… - Agenzia_Ansa : Termina 0-0 la sfida tra Genoa e Udinese, stesso risultato dell'andata. I rossoblu sono andati vicini al gol in div… - cristianobosco : Il risultato non soddisfa. Ma questo è l’atteggiamento giusto. Cuore, grinta, coraggio. Se è merito di #Blessin in… - draken_97 : RT @pisto_gol: Gen-Udi 0:0 Il nuovo Genoa di Blessin non sfonda il muro friulano: nonostante una prova di grande impegno e coraggio, contin… - ciruolo_michele : @diecimeno_ Però il nuovo Genoa di Blessin non mi è per nulla dispiaciuto, ha fatto un miracolo considerando i due giorni di allenamento. -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa non Calcio, Genoa - Udinese finisce 0 - 0 16.54 Calcio, Genoa - Udinese finisce 0 - 0 Il Genoa affamato di punti (in panchina il nuovo tecnico Blessin) non va oltre lo 0 - 0 a Marassi contro l'Udinese. Grifoni all'attacco nel primo tempo, le migliori occasioni capitano sui piedi di Yeboah,...

Genoa, espulsione Cambiaso: doppio giallo in 1 . Salta la Roma ...dell'articolo L'esterno del Genoa Cambiaso è stato espulso per doppio giallo contro l'Udinese Brutte notizie in casa Genoa in vista della prossima partita di campionato contro la Roma. I rossoblù non ...

Il Genoa non sfonda, solo 0-0 con l’Udinese: Grifone rivitalizzato da Blessin, ma il gol non arriva Sport Fanpage SERIE A - Genoa-Udinese 0-0, primo punto sulla panchina rossoblù per Blessin Finisce 0-0 fra Genoa e Udinese! Anche nel secondo tempo è il Genoa ad aver avuto le migliori occasioni da gol, ma gli uomini di Blessin non sono stati bravi a concretizzarle. Va dato merito ai ...

Genoa-Udinese 0-0, pari nella prima di Blessin con il Grifone Nella ripresa Portanova sfiora il gol, poi entra Cambiaso e lascia il Genoa in 10 nel finale per un doppio giallo in pochi secondi, ma l’Udinese non riesce ad approfittarne ed il match termina a reti ...

16.54 Calcio,- Udinese finisce 0 - 0 Ilaffamato di punti (in panchina il nuovo tecnico Blessin)va oltre lo 0 - 0 a Marassi contro l'Udinese. Grifoni all'attacco nel primo tempo, le migliori occasioni capitano sui piedi di Yeboah,......dell'articolo L'esterno delCambiaso è stato espulso per doppio giallo contro l'Udinese Brutte notizie in casain vista della prossima partita di campionato contro la Roma. I rossoblù...Finisce 0-0 fra Genoa e Udinese! Anche nel secondo tempo è il Genoa ad aver avuto le migliori occasioni da gol, ma gli uomini di Blessin non sono stati bravi a concretizzarle. Va dato merito ai ...Nella ripresa Portanova sfiora il gol, poi entra Cambiaso e lascia il Genoa in 10 nel finale per un doppio giallo in pochi secondi, ma l’Udinese non riesce ad approfittarne ed il match termina a reti ...