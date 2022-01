I poteri forti sognano un Quirinale "amico" (Di sabato 22 gennaio 2022) I "poteri forti", cioè le grandi istituzioni finanziarie internazionali, più la Ue e gli Usa, hanno cambiato idea: non desiderano più Draghi a Palazzo Chigi, ora lo vogliono al Quirinale. Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 gennaio 2022) I "", cioè le grandi istituzioni finanziarie internazionali, più la Ue e gli Usa, hanno cambiato idea: non desiderano più Draghi a Palazzo Chigi, ora lo vogliono al

Advertising

elio_vito : Eh niente, l'esplosione del vulcano sottomarino a #Tonga dimostra che i poteri forti si oppongono alla candidatura di Berlusconi. - marchalberto : RT @PoliticaPerJedi: @i_poteri_forti @PutinatiPres @StefanoPutinati È con i bonifici che sfiliamo gli elettori agli avversari. Il President… - mario30101970 : @Ste_Mazzu Non c'è niente da fare. I Poteri forti, le lobby e la Finanza lo vogliono al Quirinale. Noi cittadini non contiamo un cazzo. - L_uomoqualcuno : RT @Rosalba_Falzone: Ecco, grazie alla 'buona' scuola di Renzi, voluta da Confindustria e dai poteri forti. - AlbSal55 : @Signorasinasce CHI VUOLE DRAGHI O PRODI COME PDR STA DALLA PARTE DEI POTERI FORTI.....CHE SCHIFO -