CSI: Vegas, anticipazioni 23 gennaio 2022: un terribile omicidio

CSI: Vegas, uno dei tanti spin-off di CSI: Scena del crimine, proseguirà la sua programmazione il 23 gennaio con una nuova puntata dal titolo Sotto la pelle. La trama, rivela che la squadra guidata da Maxine Roby indagherà sull'omicidio di una sviluppatrice di videogiochi ed i sospetti cadranno subito sul suo ambiente lavorativo. Nel frattempo, Grissom e Sara continueranno ad indagare sulla persona che ha incastrato Hodges.

CSI: Vegas, trama 23 gennaio 2022: la squadra indaga sull'omicidio di una sviluppatrice di videogiochi

La squadra guidata da Maxine Roby, dopo aver risolto brillantemente il caso di omicidio di una coppia uccisa il giorno del loro matrimonio, si ritroverà a dover indagare su un nuovo omicidio. Questa volta, la ...

