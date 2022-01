Basket: Nba, i risultati delle partite (Di sabato 22 gennaio 2022) New York, 22 gen. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder 121-98; Orlando Magic-Los Angeles Lakers 105-116; Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers 101-102; Atlanta Hawks-Miami Heat 110-108; Boston Celtics-Portland Trail Blazers 105-109; Washington Wizards-Toronto Raptors 105-109; Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 94-90; San Antonio Spurs-Brooklyn Nets 102-117; Denver Nuggets-Memphis Grizzlies 118-122; Utah Jazz-Detroit Pistons 111-101; Golden State Warriors-Houston Rockets 105-103. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) New York, 22 gen. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder 121-98; Orlando Magic-Los Angeles Lakers 105-116; Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers 101-102; Atlanta Hawks-Miami Heat 110-108; Boston Celtics-Portland Trail Blazers 105-109; Washington Wizards-Toronto Raptors 105-109; Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 94-90; San Antonio Spurs-Brooklyn Nets 102-117; Denver Nuggets-Memphis Grizzlies 118-122; Utah Jazz-Detroit Pistons 111-101; Golden State Warriors-Houston Rockets 105-103.

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba Sport in tv oggi (sabato 22 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Oggi, sabato 22 gennaio 2022, saranno di scena diversi sport: il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, il basket con la NBA, il calcio a 5 con gli Europei, il rugby con la Challenge Cup, e gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, salto con gli sci, ...

Basket, Nba 2021/2022: LeBron James guida i Lakers, super Harden per Brooklyn CLASSIFICHE E RISULTATI NBA Vittorie inoltre per Charlotte Hornets e Los Angeles Clippers , superiori rispettivamente a Oklahoma City Thunder per 121 - 98 e Philadelphia 76ers per 101 - 102 . Per ...

Basket: Nba, i risultati delle partite Il Sannio Quotidiano NBA - Nikola Jokic e i Nuggets subiscono la forza dei Memphis Grizzlies Dall'inizio del match tra Nuggets e Grizzlies Steven Adams ha causato grossi problemi a Nikola Jokic, che però chiuderà con la quarta tripla doppia consecutiva (26 punti, ...

NBA, i risultati della notte: vittorie per Bucks, Lakers, Nets e Warriors NBA - Tante partite nella notte, tanti i protagonisti che si mettono in mostra, diverse sfide che finiscono sul filo del punto a punto.

