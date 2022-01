Alessia Macari, l’annuncio inaspettato ha commosso i fan (Di sabato 22 gennaio 2022) È arrivato il grande giorno per Alessia Macari. La nota ‘Ciociara’ ha dato la luce il suo primogenito. l’annuncio ha fatto emozionare tutti. Alessia Macari (GettyImages)Dalla sua prima esibizione, Alessia Macari è riuscita ad attirare le simpatie del grande pubblico. Molti ricorderanno come la sua ‘Ciociara’ in Avanti un altro ha raggiunto subito un grande successo. Un personaggio che nel mondo del game show Mediaset è stato decisamente apprezzato. Dall’altra parte, la ‘Ciociara’ per la Macari ha rappresentato un punto di svolta. La sua carriera è andata avanti ed è riuscita a vincere anche la prima edizione del Grande Fratello Vip. Insomma, una carriera che ha preso il giusto slancio ed è proseguita in maniera importante. Dall’altra ... Leggi su chenews (Di sabato 22 gennaio 2022) È arrivato il grande giorno per. La nota ‘Ciociara’ ha dato la luce il suo primogenito.ha fatto emozionare tutti.(GettyImages)Dalla sua prima esibizione,è riuscita ad attirare le simpatie del grande pubblico. Molti ricorderanno come la sua ‘Ciociara’ in Avanti un altro ha raggiunto subito un grande successo. Un personaggio che nel mondo del game show Mediaset è stato decisamente apprezzato. Dall’altra parte, la ‘Ciociara’ per laha rappresentato un punto di svolta. La sua carriera è andata avanti ed è riuscita a vincere anche la prima edizione del Grande Fratello Vip. Insomma, una carriera che ha preso il giusto slancio ed è proseguita in maniera importante. Dall’altra ...

