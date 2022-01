AEW | Via la ruggine | Jon Moxley vince al ritorno sul ring Bryan Danielson osserva e si congratula

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 22 gennaio 2022) Questa settimana, a Dynamite, Jonè tornato, ha parlato apertamente dei demoni che ha affrontato per superare la dipendenza da alcol ed è apparso in splendida forma pronto a tornare a combattere e riprendere la sua strada in AEW. Il primo avversario al suoè stato Ethan Page, affrontato stanotte in quel di Rampage. Presto il match con? Il match trae Ethan Page ha aperto la puntata di Rampage, inevitabile qualche difficoltà per Mox sia per l’assenza prolungata dal, sia per il valore dell’avversario. Ethan Page infatti, ha saputo rispondere bene alle offensive di Mox, lavorando d’astuzia sul ginocchio dell’avversario. Il Lunatic Fe, leggermente a corto di fiato, ha resistito e alla fine ha intrappolato Page in una bulldog choke, ...