Venezia, maxi sequestro di borse in pelle: segnalate 9 persone (Di venerdì 21 gennaio 2022) In un negozio sono stati sequestrati modelli di borse in pelle, munite di etichette riportanti la stampigliatura "Made in Italy" Venezia – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato migliaia di borse in pelle riportanti l'indicazione del "Made in Italy", ritenuta falsa. In particolare, nel corso dell'intensificazione del controllo economico delle aree di maggiore afflusso turistico nel Centro Storico di Venezia, i finanzieri hanno individuato un negozio, gestito da un soggetto straniero, che esponeva per la vendita numerosi e variegati modelli di borse in pelle, munite di etichette riportanti la stampigliatura "Made in Italy" nonché indicazioni volte a far ritenere che la produzione delle merci in ...

