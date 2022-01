Ricciardi propone 60 milioni di test del tampone: «Così in otto giorni fuori dalla pandemia» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il professor Walter Ricciardi propone un test del tampone per «la stragrande maggioranza degli italiani» per uscire dalla pandemia di Coronavirus. In un’intervista rilasciata oggi a Repubblica il consigliere del ministero della Salute, parlando del suo libro “Pandemonio” uscito per Laterza, parte dagli errori fatti all’inizio dell’emergenza: «Il prezzo più alto lo abbiamo pagato per non aver fatto il lockdown ad ottobre 2020, e abbiamo avuto 70 mila morti. Io in quei giorni dissi che bisognava chiudere tutto a Napoli e Milano e i sindaci si ribellarono, scrivendo al ministro. A febbraio chiesi il lockdown generalizzato, e mi hanno assalito tutti». Poi spiega che l’attuale ondata potrebbe esaurirsi a febbraio: «Avremo, se non allentiamo troppo le ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il professor Walterundelper «la stragrande maggioranza degli italiani» per usciredi Coronavirus. In un’intervista rilasciata oggi a Repubblica il consigliere del ministero della Salute, parlando del suo libro “Pandemonio” uscito per Laterza, parte dagli errori fatti all’inizio dell’emergenza: «Il prezzo più alto lo abbiamo pagato per non aver fatto il lockdown adbre 2020, e abbiamo avuto 70 mila morti. Io in queidissi che bisognava chiudere tutto a Napoli e Milano e i sindaci si ribellarono, scrivendo al ministro. A febbraio chiesi il lockdown generalizzato, e mi hanno assalito tutti». Poi spiega che l’attuale ondata potrebbe esaurirsi a febbraio: «Avremo, se non allentiamo troppo le ...

