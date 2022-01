Red Canzian al Teatro Malibran di Venezia con “Casanova Opera Pop” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Venerdì 21 gennaio, con la prima di tre date sold out al Teatro Malibran di Venezia, debutta finalmente Casanova Opera Pop. Si tratta del kolossal musical-teatrale concepito, composto e prodotto da Red Canzian e tratto dal best-seller di Matteo Strukul “Giacomo Casanova – la sonata dei cuori infranti“. La data celebra anche l’uscita dell’omonimo album, pubblicato da BMG e contenuto in una lussuosa confezione contenente due CD e 35 brani inediti. Dopo il debutto a Venezia lo spettacolo sarà in tour fino al 13 marzo 2022 al Teatro Creberg di Bergamo il 28 e 29 gennaio. Successivamente al Teatro Nuovo Giovanni da Udine a Udine dall1 al 3 febbraio, al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 9 al 20 febbraio, al ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 21 gennaio 2022) Venerdì 21 gennaio, con la prima di tre date sold out aldi, debutta finalmentePop. Si tratta del kolossal musical-teatrale concepito, composto e prodotto da Rede tratto dal best-seller di Matteo Strukul “Giacomo– la sonata dei cuori infranti“. La data celebra anche l’uscita dell’omonimo album, pubblicato da BMG e contenuto in una lussuosa confezione contenente due CD e 35 brani inediti. Dopo il debutto alo spettacolo sarà in tour fino al 13 marzo 2022 alCreberg di Bergamo il 28 e 29 gennaio. Successivamente alNuovo Giovanni da Udine a Udine dall1 al 3 febbraio, al TAMArcimboldi Milano dal 9 al 20 febbraio, al ...

