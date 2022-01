Quirinale, il sondaggio di Quorum-YouTrend: “Piace il Mattarella bis o l’elezione di Draghi. Il 60% non sarebbe soddisfatto da Berlusconi” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il bis di Sergio Mattarella, seguito dall’ascesa al Quirinale di Mario Draghi. Quindi Paolo Gentiloni ed Emma Bonino. Mentre oltre il 60% degli italiani non sarebbe soddisfatto dall’elezione di Silvio Berlusconi. È questa la fotografia scattata dal sondaggio dell’istituto di ricerca Quorum-YouTrend per SkyTg24 in vista del voto per il prossimo presidente della Repubblica che inizia lunedì 24. La rilevazione ha misurato il grado di soddisfazione del campione in caso di elezione di molti dei nomi che sono circolati per ricoprire il ruolo di Capo dello Stato. La rielezione di Mattarella soddisferebbe il 65,1% degli intervistati e oltre la metà gradirebbe il passaggio di Draghi da Palazzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il bis di Sergio, seguito dall’ascesa aldi Mario. Quindi Paolo Gentiloni ed Emma Bonino. Mentre oltre il 60% degli italiani nondaldi Silvio. È questa la fotografia scattata daldell’istituto di ricercaper SkyTg24 in vista del voto per il prossimo presidente della Repubblica che inizia lunedì 24. La rilevazione ha misurato il grado di soddisfazione del campione in caso di elezione di molti dei nomi che sono circolati per ricoprire il ruolo di Capo dello Stato. La rielezione disoddisferebbe il 65,1% degli intervistati e oltre la metà gradirebbe il passaggio dida Palazzo ...

Advertising

lorepregliasco : Ecco i dati del nostro sondaggio per @SkyTG24: Mattarella e Draghi i nomi preferiti per il Quirinale. Berlusconi di… - SkyTG24 : Quirinale, le opinioni sui candidati: il sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24 - petergomezblog : Quirinale, il nostro sondaggio . Scegli il “candidato” e “l’outsider” che ti piacerebbero - DD_Mauro : RT @SBidimedia: Scusate, abbiamo avuto il sito offline per una decina di ore. Ora è tutto risolto e cominciamo a pubblicare il nostro ultim… - sibilla75 : Il Fatto sta conducendo un sondaggio fra i suoi elettori per indicare il Presidente della Repubblica. I più votati… -