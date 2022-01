In calo contagi e ricoveri. Restano alti i decessi (373). Brusaferro: finalmente la curva si stabilizza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora in calo i contagi, che ormai per l’80 per cento sono da attribuire alla variante omicron. Nelle ultime 24 ore sono 179.106 i nuovi casi di positività. Contro i 188.797 di ieri e soprattutto i 186.253 di venerdì scorso: il 4% in meno. Ancora alto, invece, il numero dei morti (373) di cui un terzo in Lombardia. Che portano il bilancio delle vittime da inizio pandemia a 142.963. Covid, calano i contagi, ancora alti i decessi (373) Con 1.117.553 tamponi processati (7mila più di ieri) il tasso di positività scende al 16%. Bene anche sul fronte ospedaliero dove dopo alcune settimane si registra un calo importante dei ricoveri ordinar (-174). In leggero aumento le terapie intensive (+9 nelle ultime 24 ore). Restano in isolamento domiciliare oltre due ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ancora in, che ormai per l’80 per cento sono da attribuire alla variante omicron. Nelle ultime 24 ore sono 179.106 i nuovi casi di positività. Contro i 188.797 di ieri e soprattutto i 186.253 di venerdì scorso: il 4% in meno. Ancora alto, invece, il numero dei morti (373) di cui un terzo in Lombardia. Che portano il bilancio delle vittime da inizio pandemia a 142.963. Covid, calano i, ancora(373) Con 1.117.553 tamponi processati (7mila più di ieri) il tasso di positività scende al 16%. Bene anche sul fronte ospedaliero dove dopo alcune settimane si registra unimportante deiordinar (-174). In leggero aumento le terapie intensive (+9 nelle ultime 24 ore).in isolamento domiciliare oltre due ...

