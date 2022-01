Google Pay sempre più completo: ecco quello che Big G ha in mente (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ad ottobre 2021 Google ha confermato l’annullamento dei suoi piani per i conti bancari “Plex”, ovvero il nuovo progetto che avrebbe portato Google Pay, sistema di mobile payment semplice e veloce per pagare sui siti, nelle app e nei negozi utilizzando le carte salvate nel proprio account Google, a trasformarsi in una valida e comoda alternativa alle banche. Secondo un report recente di Bloomberg, è stato affermato che il colosso di Mountain View, malgrado l’addio di Plex, è già pronto a mettersi a lavoro su un prossimo servizio di pagamento: ossia trasformare Google Pay in un vero wallet digitale completo. Bloomberg, infatti, afferma che la società statunitense ha l’obiettivo di diventare il ‘tessuto connettivo per l’intero settore della finanza al consumo’. Questo significa che ci saranno diverse ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ad ottobre 2021ha confermato l’annullamento dei suoi piani per i conti bancari “Plex”, ovvero il nuovo progetto che avrebbe portatoPay, sistema di mobile payment semplice e veloce per pagare sui siti, nelle app e nei negozi utilizzando le carte salvate nel proprio account, a trasformarsi in una valida e comoda alternativa alle banche. Secondo un report recente di Bloomberg, è stato affermato che il colosso di Mountain View, malgrado l’addio di Plex, è già pronto a mettersi a lavoro su un prossimo servizio di pagamento: ossia trasformarePay in un vero wallet digitale. Bloomberg, infatti, afferma che la società statunitense ha l’obiettivo di diventare il ‘tessuto connettivo per l’intero settore della finanza al consumo’. Questo significa che ci saranno diverse ...

