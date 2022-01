Dpcm, il governo chiarisce: senza green pass si può acquistare qualsiasi tipo di merce (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi , ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza green pass: nell’elenco i supermercati... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi , ha firmato ilche indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere: nell’elenco i supermercati...

Advertising

NicolaPorro : ?? Questa è davvero incredibile: l'ultima follia del governo per sorvegliare i non vaccinati ???? #dpcm #novax… - borghi_claudio : @CT_ildissidente Ma che vuole da me? Un dpcm non lo vota il parlamento e nemmeno il governo. Il parlamento vota i d… - RaiNews : Governo, dal 1° febbraio non sarà necessario il green pass per i supermercati, farmacie, parafarmacie e benzinai - beatricecice13 : RT @Pie974: Volevo dirvi che sono contento dei #decreti del #governo e dei #DPCM di #Draghi?? L' obiettivo non sono i 15 sorci non #vaccina… - BolettiMassimo : RT @MarcoCerreto: Con L’ imminente #dpcm che impone Green pass al supermercato tranne che per comprare beni di prima necessità si certifica… -