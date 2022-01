David Beckham bacia la figlia su instagram, scoppiano le polemiche (Di venerdì 21 gennaio 2022) Beckham torna a nell’occhio del politicamente corretto dopo aver baciato nuovamente la figlia sulle labbra. Il bacio di David Beckham e la figlia è stato postato su instagram. Una settimana fa David Beckham ha postato su instagram un selfie con la figlia a seguito di una passeggiata. Nel post ci sono due foto, la prima con un innocente sorriso e la seconda in cui il papà bacia la figlia sulle labbra con una faccia scherzosa. Scoppia nuovamente la polemica, baciare i figli sulle labbra è giusto o sbagliato? non è la prima volta che il l’ex calciatore finisce in questa polemica, è successo diverse volte. “Daddy & Princess Leia had a lovely ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)torna a nell’occhio del politicamente corretto dopo averto nuovamente lasulle labbra. Il bacio die laè stato postato su. Una settimana faha postato suun selfie con laa seguito di una passeggiata. Nel post ci sono due foto, la prima con un innocente sorriso e la seconda in cui il papàlasulle labbra con una faccia scherzosa. Scoppia nuovamente la polemica,re i figli sulle labbra è giusto o sbagliato? non è la prima volta che il l’ex calciatore finisce in questa polemica, è successo diverse volte. “Daddy & Princess Leia had a lovely ...

ihriel6666 : @Puerrroo @ajjjmmed Ese no es David Beckham, es Carlo Ancelotti. - PescaAngela : RT @LolloNicolao: Il nuovo #yacht di David #Beckham è italiano e viene dal cantiere navale #Ferretti di #Forlì. L'interesse dello #SpiceBoy… - LolloNicolao : Il nuovo #yacht di David #Beckham è italiano e viene dal cantiere navale #Ferretti di #Forlì. L'interesse dello… - fedeapollons : @Morbilla_ Ma io parlo tipo di David Beckham e gente così è, mica quelli reali, puff quelli non esistono. - LazioNostalgia : In un #Lazio vs Milan 0-3 del 2009 ci fece impazzire. Due assist per Pato e Ambrosini. Radu a sinistra non riusciva… -