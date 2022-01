Covid, in Lombardia 32.677 nuovi casi: tasso al 16,1%. A Bergamo +4.026 positivi (Di venerdì 21 gennaio 2022) I dati di venerdì 21 gennaio nel report della Regione. Effettuati oltre 202 mila tamponi. In calo i ricoveri nei reparti ordinari (-216), aumentano le terapie intensive (+5). Le vittime sono 121. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 21 gennaio 2022) I dati di venerdì 21 gennaio nel report della Regione. Effettuati oltre 202 mila tamponi. In calo i ricoveri nei reparti ordinari (-216), aumentano le terapie intensive (+5). Le vittime sono 121.

fanpage : La rivista scientifica 'The Lancet' lancia una grave accusa all'Italia, con focus preciso sulla Lombardia: la manca… - fattoquotidiano : “La Lombardia fu travolta dal virus”: Lancet chiede di “riconoscere gli errori dell’Italia nella risposta al Covid” - petergomezblog : Covid, in Lombardia boom di classi a casa: 67.433 alunni in quarantena. “Trend di casi in aumento, raddoppiati nell… - LNotizie : Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-216). A fronte di 202.298 tamponi effettuati, sono 32.677 i nuovi positivi… - voglioandaresu : @MinisteroSalute Ma dall'immagine sembra che in lombardia non c'è covid ???? -