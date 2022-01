Calendario Serie A calcio 2022, programma 21-23 gennaio: orari, canali tv, streaming DAZN e Sky (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chiusa la parentesi degli ottavi di finale di Coppa Italia, è già tempo di rigettarsi sul campionato per la giornata numero 23 della Serie A 2022, la quale si aprirà già questa sera con la sfida tra Verona e Bologna, trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport calcio e Sky Sport 251, online su DAZN, Sky Go e NOW. Fitto il programma di sabato, con Genoa-Udinese delle 15 che sarà su DAZN, così come Inter-Venezia alle 18, mentre alle 20.45 Lazio-Atalanta sarà in co-esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport calcio e Sky Sport 251; stessi canali anche il lunch match della domenica tra Cagliari e Fiorentina alle 12.30. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chiusa la parentesi degli ottavi di finale di Coppa Italia, è già tempo di rigettarsi sul campionato per la giornata numero 23 della, la quale si aprirà già questa sera con la sfida tra Verona e Bologna, trasmessa in diretta televisiva da Sky Sporte Sky Sport 251, online su, Sky Go e NOW. Fitto ildi sabato, con Genoa-Udinese delle 15 che sarà su, così come Inter-Venezia alle 18, mentre alle 20.45 Lazio-Atalanta sarà in co-esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sporte Sky Sport 251; stessianche il lunch match della domenica tra Cagliari e Fiorentina alle 12.30. Tutta laA TIM e’ solo su: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. ...

