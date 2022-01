' Aset e Marche Multiservizi? Nelle gare no a partner diversi' | Il sindaco sconfessa l' assessore

Ultime Notizie dalla rete : Aset Marche

corriereadriatico.it

Il sindaco Massimo Seri ha diffuso un'articolata riflessione sul futuro di, nella prospettiva ...pronti a motivare le ragioni per cui ci è impossibile andare avanti insieme (sottinteso con...L'ente attuatorespa e partner pubblico Erap. (Cliccare sulla figura per ingrandire) Fondamentale è stata anche la capillare azione di coinvolgimento di imprese, tecnici e cittadini su ...FANO . Aset e Marche Multiservizi: una parte della maggioranza (Azione, Più Europa, liste del sindaco) tenta di riaprire il dialogo con la multiservizi pesarese, ma l’assessore ...3' di lettura Fano 19/01/2022 - In campagna elettorale, la coalizione a sostegno del Sindaco Seri giurava e spergiurava che non c’era alcuna intenzione di privatizzare Aset e che quanto raccontavamo s ...