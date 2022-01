Venezia - Inter a rischio, 8 giocatori positivi al covid tra i veneti, 14 casi in totale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Venezia FC ha comunicato che "oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al covid ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) IlFC ha comunicato che "oltre aifatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10tà al...

pisto_gol : In tanti si chiedono il perché degli oltre 40 infortuni muscolari del Milan in un anno e mezzo: mi permetto di sugg… - EnricoTurcato : 13 gennaio Milan-Genoa coppa 17 gennaio Milan-Spezia Serie A 19 gennaio #InterEmpoli coppa 22 gennaio Inter-Venezia… - tancredipalmeri : Quasi sicuramente non si gioca Inter-Venezia. 10 nuovi positivi per il Venezia, in 14 positivi ora nel gruppo squadra - fabiopao : '14 positivi nel gruppo squadra del Venezia..' ma come cazzo si fa? Ma un minimo di professionalità, no? Per colpa… - sig_Presidente : Daranno il 3-0 a tavolino per la partita di Bologna e nello stesso giorno predisposto per il recupero ci buttano In… -