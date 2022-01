Venezia, i positivi salgono a 14: salta la partita contro l’Inter? La situazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Secondo le nuove regole con 9 contagiati non si gioca: resta ad alto rischio dunque il match tra Inter e Venezia Leggi su mediagol (Di giovedì 20 gennaio 2022) Secondo le nuove regole con 9 contagiati non si gioca: resta ad alto rischio dunque il match tra Inter e

Advertising

sportface2016 : +++Focolaio #COVID19 al #Venezia: diversi tesserati positivi al tampone rapido. #InterVenezia a rischio rinvio+++ #SerieA - sportface2016 : +++#Venezia, focolaio di #COVID19: otto giocatori e sei membri dello staff positivi al #COVID19, #InterVenezia a rischio rinvio+++ - FBiasin : #Venezia, focolaio covid: 8 giocatori e 6 membri dello staff positivi, #InterVenezia di sabato a rischio rinvio. - Tafuro_Riccardo : RT @Kataklinsmann: I positivi del Venezia sono otto… no, dieci… no, quattordici! Che cazzo fanno, si sputano in bocca al termine di ogni al… - am_libera67 : RT @GeMa7799: Nel Venezia calciatori vaccinati e positivi al Covid...ZAIAAAAAAAAAAA! -