Venezia, aumentate le misure anti-Covid: niente spogliatoi e docce per la squadra (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo l’annuncio dei 14 elementi del gruppo squadra positivi al Covid-19, il Venezia ha subito aumentato il livello di sicurezza e prevenzione del contagio per proteggere giocatori e staff tecnico. Come riporta l’Ansa, la squadra oggi si è comunque allenata, nonostante l’innalzamento delle misure di sicurezza: i componenti del club arrivano direttamente con la propria L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo l’annuncio dei 14 elementi del gruppopositivi al-19, ilha subito aumentato il livello di sicurezza e prevenzione del contagio per proteggere giocatori e staff tecnico. Come riporta l’Ansa, laoggi si è comunque allenata, nonostante l’innalzamento delledi sicurezza: i componenti del club arrivano direttamente con la propria L'articolo

