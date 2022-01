UFFICIALE – Pablo Marì passa all’Udinese (Di giovedì 20 gennaio 2022) Adesso è UFFICIALE: Pablo Marì è un nuovo giocatore dell’Udinese. La formazione friulana, dopo l’acquisto di Benkovic dal Leicester, mette a segno un secondo colpo per la propria difensiva con l’arrivo dello spagnolo in prestito dall’Arsenal. Pablo Marì è un difensore centrale classe ’93 che, secondo i piani di Cioffi, andrà a sostituire Samir, partito nei giorni scorsi alla volta del Watford. Lo spagnolo sarà quindi uno dei titolari della difesa a tre dell’Udinese insieme a Becao e Nuytinck. Giocatore molto forte fisicamente (alto 1,93m), Marì è cresciuto nelle giovanili del Maiorca con cui ha debuttato nel 2011 nella Liga spagnola. La grande occasione in carriera arriva nel 2016 con il passaggio a titolo definitivo al Manchester City, ma i Citizens lo dirottano in ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Adesso èè un nuovo giocatore dell’Udinese. La formazione friulana, dopo l’acquisto di Benkovic dal Leicester, mette a segno un secondo colpo per la propria difensiva con l’arrivo dello spagnolo in prestito dall’Arsenal.è un difensore centrale classe ’93 che, secondo i piani di Cioffi, andrà a sostituire Samir, partito nei giorni scorsi alla volta del Watford. Lo spagnolo sarà quindi uno dei titolari della difesa a tre dell’Udinese insieme a Becao e Nuytinck. Giocatore molto forte fisicamente (alto 1,93m),è cresciuto nelle giovanili del Maiorca con cui ha debuttato nel 2011 nella Liga spagnola. La grande occasione in carriera arriva nel 2016 con ilggio a titolo definitivo al Manchester City, ma i Citizens lo dirottano in ...

Advertising

DiMarzio : .@Udinese_1896 | Ufficiale l’arrivo di #PabloMarí in prestito dall’@Arsenal - ArmandaGelsomin : RT @TMit_news: ???? Ufficiale: Pablo #Marí ???? è un nuovo giocatore dell'#Udinese ????! Arriva in prestito secco dall'#Arsenal. #calciomercat… - TMWSampdoria : UFFICIALE: Pablo Marì all'Udinese a titolo temporaneo - Alpha_Drek : RT @DiMarzio: .@Udinese_1896 | Ufficiale l’arrivo di #PabloMarí in prestito dall’@Arsenal - MonicaTox69 : Udinese: ufficiale l'arrivo di Marì -