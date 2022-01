Terremoto in Calabria, la magnitudo è stata di 4.3 (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Interrotto il traffico ferroviario e le scuole evacuate Alle ore 10:20 circa di oggi, giovedì 20 gennaio, i sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 in una zona della Costa Calabra sud occidentale comprendente Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria. Evento sismico del 20 gennaio 2022, Ml 4.3 (Mw 4.3), al largo della costa calabra sud-occidentale https://t.co/fGAOAfOxmK — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 20, 2022 Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e si è verificato a 10 km di profondità. Leggi anche: GREEN PASS, ECCO DOVE DOVRÀ ESSERE ESIBITO La scossa ha dunque interessato un’ampia zona ed è stata avvertita dalla popolazione. Si è resa necessaria l’evacuazione delle scuole, con la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Interrotto il traffico ferroviario e le scuole evacuate Alle ore 10:20 circa di oggi, giovedì 20 gennaio, i sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa didi4.3 in una zona della Costa Calabra sud occidentale comprendente Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di. Evento sismico del 20 gennaio 2022, Ml 4.3 (Mw 4.3), al largo della costa calabra sud-occidentale https://t.co/fGAOAfOxmK — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 20, 2022 Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e si è verificato a 10 km di profondità. Leggi anche: GREEN PASS, ECCO DOVE DOVRÀ ESSERE ESIBITO La scossa ha dunque interessato un’ampia zona ed èavvertita dalla popolazione. Si è resa necessaria l’evacuazione delle scuole, con la ...

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.3 in Calabria, molta paura e gente in strada #ANSA - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata pochi minuti fa in #Calabria. Il sisma è stato avver… - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Calabria - OvileItalia : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto di magnitudo 4.3 in Calabria, molta paura e gente in strada #ANSA - AlessAmato : #terremoto Calabria. Sintesi: -Torig 10:19:57 -evento crostale (h=10km) -ML=Mw=4.3 -faglia diretta (tettonica esten… -