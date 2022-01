Suggestioni per il prossimo inverno (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non solo sfilate, le presentazioni dal vivo e/o in digitale, in occasione di Milano Moda Uomo, raccontano la nuova evoluzione del menswear che in alcuni casi riscopre la voglia di un'eleganza d'altri tempi, ma senza nostalgia. A partire da Canali che prende spunto dallo stile art déco degli anni ’30 in una ritrovata voglia di vestirsi con gusto e ricercatezza. La collezione alterna la tradizione sartoriale di un abito gessato, di cappotti e trench con dettagli e piglio militare, a proposte più contemporanee, dove le maniche di una giacca sono rifinite con bottoni automatici gommati, hanno il polsino in maglia, e i pantaloni prendono spunto dallo sport utilizzando una coulisse per fermarsi in vita. La maglieria alterna variazioni sui colli – alti, a scialle, a vulcano, con zip – a lavorazioni che con punti a treccia o pattern geometrici prendono ispirazione dall'art déco. Canali A/I ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non solo sfilate, le presentazioni dal vivo e/o in digitale, in occasione di Milano Moda Uomo, raccontano la nuova evoluzione del menswear che in alcuni casi riscopre la voglia di un'eleganza d'altri tempi, ma senza nostalgia. A partire da Canali che prende spunto dallo stile art déco degli anni ’30 in una ritrovata voglia di vestirsi con gusto e ricercatezza. La collezione alterna la tradizione sartoriale di un abito gessato, di cappotti e trench con dettagli e piglio militare, a proposte più contemporanee, dove le maniche di una giacca sono rifinite con bottoni automatici gommati, hanno il polsino in maglia, e i pantaloni prendono spunto dallo sport utilizzando una coulisse per fermarsi in vita. La maglieria alterna variazioni sui colli – alti, a scialle, a vulcano, con zip – a lavorazioni che con punti a treccia o pattern geometrici prendono ispirazione dall'art déco. Canali A/I ...

