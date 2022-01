Roma, esplosione in un appartamento sulla Portuense: c’è un ferito, residenti evacuati (Di giovedì 20 gennaio 2022) Paura a Roma stamani, giovedì 20 gennaio 2022, dove si è verificata un’esplosione all’interno di uno palazzina lungo la Via Portuense a Roma. L’episodio, sulle cui cause proseguono tuttora gli accertamenti, è stato seguito da un incendio che ha interessato uno degli appartamenti. Sul posto i Carabinieri e i Vigili dl Fuoco. esplosione e incendio sulla Portuense: ferito un uomo I fatti questa mattina poco dopo le 11.40 circa. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento il rogo sviluppatosi nella stanza da letto della casa, situata al primo piano della palazzina al civico 447. Un uomo è stato soccorso ed assicurato al 118 presente sul posto. Al momento la stanza è stata interdetta all’uso. Non si registrano danni strutturali all’edificio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Paura astamani, giovedì 20 gennaio 2022, dove si è verificata un’all’interno di uno palazzina lungo la Via. L’episodio, sulle cui cause proseguono tuttora gli accertamenti, è stato seguito da un incendio che ha interessato uno degli appartamenti. Sul posto i Carabinieri e i Vigili dl Fuoco.e incendioun uomo I fatti questa mattina poco dopo le 11.40 circa. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento il rogo sviluppatosi nella stanza da letto della casa, situata al primo piano della palazzina al civico 447. Un uomo è stato soccorso ed assicurato al 118 presente sul posto. Al momento la stanza è stata interdetta all’uso. Non si registrano danni strutturali all’edificio. ...

