Quirinale | Fico propone parcheggio Camera come seggio positivi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Fico

Il presidente della Camera Robertoavrebbe proposto, a quanto apprende l'ANSA da fonti parlamentari, il parcheggio di via della Missione come seggio elettorale, in modalità drive in, per i grandi elettori positivi o in quarantena. ......aperto al confronto e parlerà col centrodestra per decidere un nome condiviso per il...di vertice di coalizione previsto per oggi stamani la conferenza dei capigruppo della camera...A pochi giorni dal voto per il prossimo presidente della Repubblica, non è ancora stata risolta la questione riguardante i grandi elettori positivi al Covid o in quarantena, che non hanno ...Il nome, però, “è difficile da trovare e allora tutte le strade portano alle prime due opzioni”, commentano i bookmakers. E se i tre leader vogliono “ad ogni costo” far fronte comune, è tra le truppe ...