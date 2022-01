Quirinale, pochi voti ma il Cav non molla. Il vertice decisivo slitta ancora (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le voci di un passo indietro si infittiscono, però da Arcore fanno sapere: "La caccia va avanti" di ETTORE MARIA COLOMBO Articolo Letta - Conte - Speranza. "Niente nomi, parleremo col centrodestra" ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le voci di un passo indietro si infittiscono, però da Arcore fanno sapere: "La caccia va avanti" di ETTORE MARIA COLOMBO Articolo Letta - Conte - Speranza. "Niente nomi, parleremo col centrodestra" ...

Teresio Delfino: "Casini, figura di grande equilibrio per il Quirinale" Lo abbiamo interpellato a proposito dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica quando mancano ormai pochi giorni alla prima votazione e il quadro politico risulta ancora quanto mai incerto. ...

Quirinale, pochi voti ma il Cav non molla. Il vertice decisivo slitta ancora Quotidiano.net Anche Marcello Pera in pista per il Quirinale Pochi giorni e poi entrerà nel vivo la corsa per il Quirinale, ma l’incertezza sul nome che dovrà succedere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ancora massima. Accanto a quello di ...

Una donna al Quirinale? È davvero così? Dalla creazione della Repubblica italiana, nel 1946, i 12 presidenti che si sono succeduti alla guida dello Stato sono stati rigorosamente uomini, la stessa cosa vale per i 30 Presiden ...

