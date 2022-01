Mentana: “Ho avuto il Covid, torno a condurre il TgLa7” (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ha avuto il Covid e oggi 20 gennaio torna a condurre l’edizione delle 20 del tg: ha contratto il virus dopo tre dosi di vaccino, ma se non ne ha fatto menzione è per rispetto verso coloro per i quali essersi contagiati è stata un’esperienza dolorosa. A darne notizia è lo stesso giornalista in un post sul suo profilo Facebook: “Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid”, scrive. “Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Enrico, direttore del, haile oggi 20 gennaio torna al’edizione delle 20 del tg: ha contratto il virus dopo tre dosi di vaccino, ma se non ne ha fatto menzione è per rispetto verso coloro per i quali essersi contagiati è stata un’esperienza dolorosa. A darne notizia è lo stesso giornalista in un post sul suo profilo Facebook: “Oggial Tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il”, scrive. “Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e ...

Advertising

Adnkronos : #Mentana torna a condurre il Tg dopo il #Covid: 'Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa for… - Corriere : Mentana è guarito dal Covid: «Oggi torno a condurre il Tg, ho avuto scudo delle tre dosi» - PietroDeidda5 : RT @ImolaOggi: Mentana: 'ho avuto il Covid in forma meno pericolosa grazie a 3 (TRE) dosi di vaccino' ?? - Astula4 : RT @ImolaOggi: Mentana: 'ho avuto il Covid in forma meno pericolosa grazie a 3 (TRE) dosi di vaccino' ?? - ninoBertolino : RT @ImolaOggi: Mentana: 'ho avuto il Covid in forma meno pericolosa grazie a 3 (TRE) dosi di vaccino' ?? -