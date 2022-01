Mattarella al Csm: auguri per nuova guida. Confermati vertici di Cassazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Capo dello Stato ha presieduto questa mattina l'ultimo Plenum del Csm. Ha ribadito l'addio al Colle, esprimendo ai magistrati gli auguri per l'attività che svolgeranno con il futuro capo del ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Capo dello Stato ha presieduto questa mattina l'ultimo Plenum del Csm. Ha ribadito l'addio al Colle, esprimendo ai magistrati gliper l'attività che svolgeranno con il futuro capo del ...

pietroraffa : Mattarella: 'Csm presto presieduto da nuovo Capo dello Stato'. Sta cercando di dirvelo in tutti i modi. Lasciatelo in pace #Quirinale22 - ottopagine : Quirinale, Mattarella: 'Il prossimo Csm con un nuovo Capo dello Stato' - GirolamoNavarra : Certo #Mattarella non ha mai dato fastidio al CSM - DSant65 : BIS ? NON CI PENSO MINIMAMENTE. PER L’ENNESIMA VOLTA #MATTARELLA FA CAPIRE DI NON VOLER RIMANERE AL QUIRINALE. PRI… - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Pietro Curzio resta il presidente della Cassazione. Confermata anche Margherita Cassano come presidente aggiunto. Mattare… -