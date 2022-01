Maria Latella | ' Vi invito a cena per un talk show rilassato' Da stasera su Sky Tg24

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Indovina chi viene alo dobbiamo chiedere ache su Skyalle 21 del giovedì apre le porte di casa per unaconviviale a quattro ospiti, i primi del ciclo sono Carlo ...

Parte A cena da Maria Latella, il nuovo dinner talk di Sky TG24 che porta il dibattito intorno ad una tavola imbandita. Padrona di casa la giornalista, che serve ai suoi ospiti, assieme alla cena, su SkyTg24 alle 21 del giovedì apre le porte di casa per una cena conviviale a quattro ospiti, i primi del ciclo sono Carlo Calenda, Giancarlo De Cataldo, Giancarlo Leone e Roberta. Debutta stasera su Sky Tg24 alle 21 il nuovo programma A cena da Maria Latella. Immaginiamo che non sarà l'ennesima trasmissione di cucina... "È il primo dinner talk dedicato..."