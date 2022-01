LIVE Sci alpino, Seconda prova Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Christof Innerhofer davanti a tutti! Tre italiani nei primi cinque (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.13 Gli elvetici Gilles Roulin e Ralph Weber deludono: sono rispettivamente ventinovesimo (+2”32) e ventiduesimo (+1”94). 12.10 Il francese Maxence Muzaton fa segnare il diciottesimo tempo (+1”68) 12.08 Rimane una prestazione di squadra altisonante per gli uomini-jet di casa Italia. Peccato che la gara non sia oggi! 12.07 Meno efficace l’azione di Marsaglia quest’oggi. Ventiquattresima piazza a +2”18 per lui. 12.05 Grande Mattia, quarto a +1”06! Appena un centesimo davanti a Dominik Paris! Abbiamo tre azzurri nelle prime cinque posizioni e ora scende Matteo Marsaglia, secondo ieri. 12.04 Partito il terzo azzurro del lotto, Mattia Casse! 12.03 Il canadese James Crawford al traguardo è diciassettesimo a +1”96. 12.01 Ventiquattro ore fa il teutonico è stato elitrasportato verso ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.13 Gli elvetici Gilles Roulin e Ralph Weber deludono: sono rispettivamente ventinovesimo (+2”32) e ventiduesimo (+1”94). 12.10 Il francese Maxence Muzaton fa segnare il diciottesimo tempo (+1”68) 12.08 Rimane una prestazione di squadra altisonante per gli uomini-jet di casa Italia. Peccato che la gara non sia oggi! 12.07 Meno efficace l’azione di Marsaglia quest’oggi. Ventiquattresima piazza a +2”18 per lui. 12.05 Grande Mattia, quarto a +1”06! Appena un centesimoa Dominik Paris! Abbiamo tre azzurri nelle primeposizioni e ora scende Matteo Marsaglia, secondo ieri. 12.04 Partito il terzo azzurro del lotto, Mattia Casse! 12.03 Il canadese James Crawford al traguardo è diciassettesimo a +1”96. 12.01 Ventiquattro ore fa il teutonico è stato elitrasportato verso ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: si parte alle 11.30 - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia ritrova l’Olympia delle Tofane - #alpino #Prova… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda prova Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: ultima rifinitura sulla Streif per Paris e gli azzurri -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia ritrova l’Olympia delle Tofane - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Kilde precede Marsaglia, Innerhofer è quarto! Brutta cad… -