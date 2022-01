“La mia pancia è una mappa del tesoro”: il potente post di Gracia de Torres (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gracia de Torres modella e pallavolista di origine spagnola, lo scorso 28 novembre, è diventata mamma di due gemelli, Nathanael e Bloom. La maternità così tanto desiderata ha lasciato dei segni sulla pancia dalla donna, che ha deciso con orgoglio di mostrarli al mondo attraverso un post sul suo profilo Instagram. La vita ha diverse sfumature, diversi colori e diversi punti di vista. La mia pancia è diventata una mappa del tesoro, o un’albero della vita, forse per altri un terrore. Con queste parole, Gracia de Torres ha voluto lanciare un messaggio di body positivity, forte e potente, per ricordare a tutte le donne che non sono sole e non devono sentirsi in difetto se dopo la gravidanza ne portano i segni sul corpo. ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 20 gennaio 2022)demodella e pallavolista di origine spagnola, lo scorso 28 novembre, è diventata mamma di due gemelli, Nathanael e Bloom. La maternità così tanto desiderata ha lasciato dei segni sulladalla donna, che ha deciso con orgoglio di mostrarli al mondo attraverso unsul suo profilo Instagram. La vita ha diverse sfumature, diversi colori e diversi punti di vista. La miaè diventata unadel, o un’albero della vita, forse per altri un terrore. Con queste parole,deha voluto lanciare un messaggio di body positivity, forte e, per ricordare a tutte le donne che non sono sole e non devono sentirsi in difetto se dopo la gravidanza ne portano i segni sul corpo. ...

