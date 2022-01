Isola dei Famosi, spunta il nome dell’inviato (e non è Rosolino): Loredana Lecciso e Jasmine nel cast di concorrenti? (Di giovedì 20 gennaio 2022) Loredana Lecciso verso l’Isola dei Famosi? Pare che la compagna di Al Bano Carrisi abbia rilasciato una dichiarazione ad una rivista svelando di essere stata contattata e mostrando il desiderio di far andare in Honduras solamente la figlia: “Vorrei che Jasmine la facesse da sola”. Loredana Lecciso verso l’Isola con la figlia Jasmine Carrisi Ad... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 20 gennaio 2022)verso l’dei? Pare che la compagna di Al Bano Carrisi abbia rilasciato una dichiarazione ad una rivista svelando di essere stata contattata e mostrando il desiderio di far andare in Honduras solamente la figlia: “Vorrei chela facesse da sola”.verso l’con la figliaCarrisi Ad... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : Quattro pazienti positivi al Covid-19 ricoverati al pronto soccorso sono morti nel giro di tre giorni in attesa che… - Ale74226567 : @TommasoRanisi Ha presentato l'ultima Isola dei famosi in rai( vinse Antonella Elia)poi è passata in Mediaset - blogtivvu : Isola dei Famosi, spunta il nome dell’inviato (e non è Rosolino): Loredana Lecciso e Jasmine nel cast di concorrent… - infoitcultura : Isola dei famosi 2022, Loredana Lecciso nel cast? La showgirl risponde - tuttopuntotv : Isola dei famosi 2022, Loredana Lecciso nel cast? La showgirl risponde #Isola #loredanalecciso #lecciso… -