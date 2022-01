“Finché social non ci separi”, Katia Follesa e Angelo Pisani in scena con la formula salva-coppie (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Finché social non ci separi” è lo spettacolo con Katia Follesa ed Angelo Pisani, in scena venerdì 21 gennaio alle 21 al Tuscany Hall di Firenze. I biglietti sono disponibili online su Ticketone e nei punti Box Office Toscana. Con la recita in programma si recupera lo spettacolo previsto in origine per il 7 marzo 2020 e più volte riprogrammato a causa dell’emergenza da Covid-19. Restano validi i biglietti acquistati per tutte le date. In collaborazione con Luciano Federico e con regia di Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa, lo spettacolo è un’esilarante formula salva-coppie. Lo spettacolo di Katia ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 gennaio 2022) “non ci” è lo spettacolo coned, invenerdì 21 gennaio alle 21 al Tuscany Hall di Firenze. I biglietti sono disponibili online su Ticketone e nei punti Box Office Toscana. Con la recita in programma si recupera lo spettacolo previsto in origine per il 7 marzo 2020 e più volte riprogrammato a causa dell’emergenza da Covid-19. Restano validi i biglietti acquistati per tutte le date. In collaborazione con Luciano Federico e con regia diRaffaele, lo spettacolo è un’esilarante. Lo spettacolo di...

