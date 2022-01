Elezioni Quirinale, come votano i positivi al Covid? La proposta di Fico: drive in nel parcheggio di via della Missione (Di giovedì 20 gennaio 2022) A pochi giorni dal voto per il prossimo presidente della Repubblica, non è ancora stata risolta la questione riguardante i grandi elettori positivi al Covid o in quarantena, che non hanno la... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 20 gennaio 2022) A pochi giorni dal voto per il prossimo presidenteRepubblica, non è ancora stata risolta la questione riguardante i grandi elettorialo in quarantena, che non hanno la...

Advertising

VauroSenesi : #Berlusconi, processo #Ruby ter rinviato per le elezioni al #Quirinale... La mia nuova vignetta, oggi in edicola co… - GuidoDeMartini : ??VEDIAMO SE IL 19 FINISCE LA DISCRIMINAZIONE?? Mercoledì la Corte Costituzionale decide sul ricorso presentato da al… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - smilypapiking : RT @lauranaka: #Draghi Mr. President, speculazione contro #BTP in agguato con rischio elezioni anticipate. Governo fragile con accozzaglia… - LucillaMasini : RT @Satiraptus: #Rubyter: l'avvocato di #Berlusconi ottiene un altro rinvio a causa delle elezioni per il #Quirinale. Come se Renzi saltass… -