Covid oggi Lombardia, 33.676 contagi e 131 morti: bollettino 20 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 33.676 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 gennaio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 131 decessi. Da inizio pandemia sono 36.257 le vittime in Lombardia. I nuovi tamponi effettuati sono 153.143 mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta al 21,99%. Salgono i ricoveri in area medica: sono 3.719 (+41) mentre i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 271 (+6). Sono 9.644 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 3.200 nuovi casi, a Brescia 5.353, a Como 1.787, a Cremona 1.199, a Lecco 1.025, a Lodi 701, a Mantova 1.577, a Monza 3.041, a Pavia 1.777, a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 33.676 i nuovida coronavirus202022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 131 decessi. Da inizio pandemia sono 36.257 le vittime in. I nuovi tamponi effettuati sono 153.143 mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta al 21,99%. Salgono i ricoveri in area medica: sono 3.719 (+41) mentre i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 271 (+6). Sono 9.644 i nuovi positivi alregistrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 3.200 nuovi casi, a Brescia 5.353, a Como 1.787, a Cremona 1.199, a Lecco 1.025, a Lodi 701, a Mantova 1.577, a Monza 3.041, a Pavia 1.777, a ...

