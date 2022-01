Come nasce una storia a fumetti di Topolino (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un grande cerchio centrale, altri due di dimensioni inferiori posizionati lungo la linea, da mettere nella metà superiore, uno su ogni lato. Sono i tre ovali che rappresentano il primo passo per disegnare l’inconfondibile Topolino, l’icona Disney che appassiona da decenni milioni di bambini (e sì, di adulti). Dietro alle bozze, i colori, i personaggi e la sceneggiatura c’è Blasco Pisapia, da più di vent’anni nella scuderia Disney italiana. Nato in Irpinia, cresciuto a Napoli, Blasco è un architetto prestato al fumetto: non a caso, anche il database topografico da dove le case editrici e gli illustratori di tutto il mondo attingono oggetti, ambienti, vedute per i fumetti Disney, è opera (anche) sua. La sua è la storia di un lungo amore. «Da piccoli leggevamo Topolino con la stessa assiduità con cui adesso si guardano ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un grande cerchio centrale, altri due di dimensioni inferiori posizionati lungo la linea, da mettere nella metà superiore, uno su ogni lato. Sono i tre ovali che rappresentano il primo passo per disegnare l’inconfondibile, l’icona Disney che appassiona da decenni milioni di bambini (e sì, di adulti). Dietro alle bozze, i colori, i personaggi e la sceneggiatura c’è Blasco Pisapia, da più di vent’anni nella scuderia Disney italiana. Nato in Irpinia, cresciuto a Napoli, Blasco è un architetto prestato al fumetto: non a caso, anche il database topografico da dove le case editrici e gli illustratori di tutto il mondo attingono oggetti, ambienti, vedute per iDisney, è opera (anche) sua. La sua è ladi un lungo amore. «Da piccoli leggevamocon la stessa assiduità con cui adesso si guardano ...

Advertising

Link4Universe : La cultura dello stupro che porta a casi come quelli dei stupri di branco recenti, non si risolve con punizioni ese… - lorepregliasco : Nasce la federazione tra +Europa e Azione. Benedetto Della Vedova ha detto che chiederanno anche ai sondaggisti di… - JulesKemper : @TheGreatGrey2 @LucaMarelli72 @PaPaganini Come il famoso gol di Muntari che nasce da un calcio d'angolo battuto irr… - emmazanni : RT @mobi44: La Bellanova sempre più ridicola Attacchi continui a letta e Conte e leccate di culo alla dx E ovviamente apologia di Renzi s… - carmen_distaso : RT @mobi44: La Bellanova sempre più ridicola Attacchi continui a letta e Conte e leccate di culo alla dx E ovviamente apologia di Renzi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Come nasce Violenza giovanile e assenza dello Stato Modalità variabili, naturalmente, che registrano i casi più singolari come quello dell'aggressione ... essa spiega che l'aggressività nasce nelle condizioni di degrado e per l'assenza di prospettive, ...

Tra mail, chat e messaggi sempre più probabili risposte in ritardo Nasce allora la questione di come scusarsi, anche se - come abbiamo visto - il ritardo è praticamente inevitabile. Trascurare la corrispondenza non è una novità, né tantomeno scusarsene. Già nel ...

Peugeot 208: ecco come nasce una N5 Rallyssimo Gf Vip 6, nasce l'alleaneza tra Delia Duran e Soleil Sorge: ecco come Complice il party per il compleanno di Katia Ricciarelli arriva l'attesissimo confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge A meno di una settimana dall'ingresso nella Casa di Cinecittà la modella venezuel ...

Modalità variabili, naturalmente, che registrano i casi più singolariquello dell'aggressione ... essa spiega che l'aggressivitànelle condizioni di degrado e per l'assenza di prospettive, ...allora la questione discusarsi, anche se -abbiamo visto - il ritardo è praticamente inevitabile. Trascurare la corrispondenza non è una novità, né tantomeno scusarsene. Già nel ...Complice il party per il compleanno di Katia Ricciarelli arriva l'attesissimo confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge A meno di una settimana dall'ingresso nella Casa di Cinecittà la modella venezuel ...