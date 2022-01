Cinema italiano in lutto, l’attore si è spento in ospedale. Aveva lavorato con i più grandi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da qualche tempo era ricoverato in una clinica di Genova per i postumi del Covid. Se n’è andato nel primo pomeriggio di oggi a 91 l’attore volto indimenticabile di tanti film di successo. A dare l’annuncio è stata la famiglia. Attore dalla lunga carriera ricca di successi, ha ricoperto importanti ruoli sia in televisione sia al Cinema e in teatro. Artista di talento ha lavorato a fianco dei più grandi attori, da Sordi, Tognazzi a Manfredi, Volontè, Villaggio, Banfi. Con Camillo Milli se ne va un’altra pagina del Cinema italiano. Nato a Milano da Giovanni Battista Migliori, avvocato e in seguito deputato della Democrazia Cristiana e Giuseppina Rossi, torinese, Milli si formò alla carriera teatrale sotto la direzione di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano, dove debuttò nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da qualche tempo era ricoverato in una clinica di Genova per i postumi del Covid. Se n’è andato nel primo pomeriggio di oggi a 91volto indimenticabile di tanti film di successo. A dare l’annuncio è stata la famiglia. Attore dalla lunga carriera ricca di successi, ha ricoperto importanti ruoli sia in televisione sia ale in teatro. Artista di talento haa fianco dei piùattori, da Sordi, Tognazzi a Manfredi, Volontè, Villaggio, Banfi. Con Camillo Milli se ne va un’altra pagina del. Nato a Milano da Giovanni Battista Migliori, avvocato e in seguito deputato della Democrazia Cristiana e Giuseppina Rossi, torinese, Milli si formò alla carriera teatrale sotto la direzione di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano, dove debuttò nel ...

