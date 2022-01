Cassazione, Csm conferma presidente Curzio e aggiunto Cassano, Mattarella saluta Consiglio: “Buon lavoro con nuovo presidente” (Di giovedì 20 gennaio 2022) confermati dal Consiglio superiore della magistratura i vertici della Corte di Cassazione, il primo presidente Pietro Curzio e l’aggiunto Margherita Cassano. Il plenum, presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella, ha infatti approvato le due delibere della quinta commissione, che ha riproposto le nomine dopo l’annullamento da parte del Consiglio di Stato, riscrivendone le motivazioni, sulla base dei rilievi dei giudici amministrativi. A favore della conferma, in entrambi i casi, 19 voti, 3 i contrari e 3 astensioni. I tre voti contrari sono stati quelli dei consiglieri togati Sebastiano Ardita (Autonomia&Indipendenza), dell’indipendente Nino di Matteo e del laico della Lega Stefano Cavanna. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022)ti dalsuperiore della magistratura i vertici della Corte di, il primoPietroe l’Margherita. Il plenum, presieduto dal capo dello Stato Sergio, ha infatti approvato le due delibere della quinta commissione, che ha riproposto le nomine dopo l’annullamento da parte deldi Stato, riscrivendone le motivazioni, sulla base dei rilievi dei giudici amministrativi. A favore della, in entrambi i casi, 19 voti, 3 i contrari e 3 astensioni. I tre voti contrari sono stati quelli dei consiglieri togati Sebastiano Ardita (Autonomia&Indipendenza), dell’indipendente Nino di Matteo e del laico della Lega Stefano Cavanna. ...

