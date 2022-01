Caro bollette, Confesercenti Campania: 300 mln di costi in più per i ristoratori, Governo intervenga subito (Di giovedì 20 gennaio 2022) Confesercenti Campania alza la voce sul Caro-bollette e sulle devastanti conseguenze che sta avendo sulle aziende della Campania e in generale sull’economia della nostra regione. Il centro studi di Confesercenti ha messo in luce un aumento sull’energia elettrica, per le attività di ristorazione e somministrazione, con una percentuale che oscilla tra il 45% e il 53%. “costi in più insostenibili per le aziende – sottolinea Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno -. In Campania ci sono 31.000 attività della ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, paninoteche) che mediamente pagano una bolletta di fornitura di energia elettrica che si aggira ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 gennaio 2022)alza la voce sule sulle devastanti conseguenze che sta avendo sulle aziende dellae in generale sull’economia della nostra regione. Il centro studi diha messo in luce un aumento sull’energia elettrica, per le attività di ristorazione e somministrazione, con una percentuale che oscilla tra il 45% e il 53%. “in più insostenibili per le aziende – sottolinea Vincenzo Schiavo, presidente die vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno -. Inci sono 31.000 attività della ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, paninoteche) che mediamente pagano una bolletta di fornitura di energia elettrica che si aggira ...

