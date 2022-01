Basket femminile: rinvio per Venezia-Ragusa, focolaio Covid-19 per le siciliane (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un focolaio di Covid-19 presente all’interno della Virtus Eirene Ragusa fa sì che la società siciliana abbia chiesto, e ottenuto, il rinvio del match valido per la 17a giornata di Serie A1 2021-2022 contro l’Umana Reyer Venezia, previsto per domenica 23. Con il calendario dei rinvii che va pian piano modulandosi, ed è quasi del tutto completo fino alla fine di marzo a seconda delle varie esigenze, si aggiunge un’altra situazione da dirimere in tempi, possibilmente, piuttosto brevi per le formazioni considerate. Basket femminile, Serie A: Schio vince nettamente il recupero della 15^ giornata, Moncalieri ko Resta ora da capire che cos’accadrà anche a un’altra partita già da recuperare, quella a Sassari del 25 gennaio, già spostata a causa di un’ondata di maltempo che ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Undi-19 presente all’interno della Virtus Eirenefa sì che la società siciliana abbia chiesto, e ottenuto, ildel match valido per la 17a giornata di Serie A1 2021-2022 contro l’Umana Reyer, previsto per domenica 23. Con il calendario dei rinvii che va pian piano modulandosi, ed è quasi del tutto completo fino alla fine di marzo a seconda delle varie esigenze, si aggiunge un’altra situazione da dirimere in tempi, possibilmente, piuttosto brevi per le formazioni considerate., Serie A: Schio vince nettamente il recupero della 15^ giornata, Moncalieri ko Resta ora da capire che cos’accadrà anche a un’altra partita già da recuperare, quella a Sassari del 25 gennaio, già spostata a causa di un’ondata di maltempo che ...

